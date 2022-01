Pai de bebé alegadamente subtraído repõe a verdade após denúncia da ex-companheira

Depois de Carla Correia - de 41 anos -, mãe do pequeno Guilherme, ter narrado ao Nascer do SOL que o filho havia desaparecido, o pai do menino quis repor a verdade. António Lopes, de 34 anos, declara que, ao contrário daquilo que foi veiculado pela antiga namorada, não tem sido negligente com o bebé de 15 meses. "Eu sofri muito e é de mau íntimo fazerem-me isto. Tenho pessoas a ligarem-me a toda a hora e tive de fazer um desmentido na minha página de Facebook. Nunca tinha falado deste problema publicamente e vi-me obrigado a fazê-lo", avança o homem. "Entretanto, já o apaguei porque não quero que o meu filho sofra no futuro e se magoe. Por essa razão, não me quero prolongar aqui e esperarei justiça no sítio onde ela é devida".

"A decisão do tribunal é errada: decretar uma guarda que ainda não está partilhada, com os progenitores a 300 quilómetros, faz com que aconteçam episódios como este. E, assim, as guardas podem ser manipuladas por um dos progenitores ou pelos dois e há más interpretações como foi o caso nesta situação", observa a ativista dos direitos humanos Francisca de Magalhães Barros que recebeu os primeiros desabafos de Carla via Instagram. "Isto acaba por ser lamentável por parte da progenitora que entrou em sucessivos incumprimentos até o progenitor, por desespero, ter de tomar esta decisão para poder estar com o filho. Quando as pessoas fazem este tipo de denúncias, devem ter em atenção aquilo que dizem porque, mais cedo ou mais tarde, a verdade pode ser reposta e podem arcar com as devidas consequências", finaliza a também pintora e cronista.

Sabe-se que António é reconhecido como bom pai por conhecidos, amigos e familiares.