Pai de bebé de 15 meses alegadamente subtraído repõe a verdade após denúncia da ex-companheira

Depois de Carla Correia - de 41 anos -, mãe do pequeno Guilherme, ter narrado ao Nascer do SOL as supostas agruras que tem vivido, o pai do menino quis repor a verdade. António Lopes, de 34 anos, começa por dizer que, ao contrário daquilo que foi veiculado pela antiga namorada, não tem sido negligente com o filho de 15 meses e destacou que este não desapareceu. "Há um ano e três meses que nem sequer posso dormir com o meu filho. Eu devia ter estado com ele na noite de 25 para 26 de dezembro e ela inventou um isolamento", conta o progenitor, adiantando que, em tribunal, a mãe da criança deixou claro que não permitiria que a mesma pernoitasse na sua casa até completar dois anos de idade. "E o tribunal frisou que o filho não é nenhum objeto dela".

"Eu sofri muito e é de mau íntimo fazerem-me isto. Tenho pessoas a ligarem-me a toda a hora e tive de fazer um desmentido na minha página de Facebook. Nunca tinha falado deste problema publicamente e vi-me obrigado a fazê-lo", avança o homem que reside em Vagos (Aveiro), mas também se desloca frequentemente à casa dos pais em Penacova (Coimbra). "O Ministério Público levantou uma ação contra ela por subtração de menor e tem 12 incumprimentos, como aquele que aconteceu no Natal e que já mencionei. Fiquei sem carro, disse-lhe que o menino estava bem, mandei-lhe um vídeo e ela diz que eu não atendo as videochamadas, mas esteve duas semanas sem as atender. E durante dois meses disse que não tinha telemóvel. Isto é uma loucura", conclui, referindo-se ao facto de Carla ter esclarecido que teria inventado "desculpas" para não lhe entregar o filho na noite de domingo e realçado que, nas imagens captadas, notava que o bebé teria chorado. "Ele está a usar o menino e os tribunais deixam que isto aconteça".

Assim, compreende-se que a versão apresentada pela empresária, ontem à noite, foi exatamente oposta àquela que foi hoje dada a conhecer pelo sommelier. "Quando o meu filho fez um ano, levou o menino e não mo trouxe. Nesse dia, mandou-me mensagem e disse que estava com muitas dores no joelho, não podia vir a conduzir e eu ia a Aveiro buscar o menino ou ele tentava arranjar boleia. Hoje, mandou-me um e-mail, a dizer que tinha problemas no carro, que estava a caminho daqui e que ia ver se amanhã lhe resolvem o problema. E que não valia a pena ir ao encontro dele porque não me entregaria o bebé", revelou, garantindo que havia sido acusada de alienação parental e seria encarada como "uma víbora, a má da fita". Deste modo, contactou os postos territoriais da GNR de Penacova e de Vagos, pedindo aos agentes que se deslocassem às residências dos pais de António e do mesmo, respetivamente, para saber o paradeiro do menino que supostamente corria perigo.

Nas mensagens de texto trocadas entre Carla e António, às quais o Nascer do SOL teve acesso, é possível verificar que têm sido sistematicamente criados impedimentos para que o pai de Guilherme não o veja. A título de exemplo, no dia 5 de setembro, a progenitora escreveu "Bom dia António. Só para te informar que hoje não vou aí. Ontem passei mal e não estou melhor", sendo que António respondeu "Carla deves estar a brincar comigo tenho aqui toda a gente. E vais incumprir de novo" e posteriormente "Espero de facto que o tribunal tenha em consideração toda a maldade que andas a fazer. Avisas-me uma hora antes de ir". No dia 7 de novembro, lê-se "Bom dia Carla, espero mesmo que te desloques a Praia da Vagueira, ontem como sabes pedi a polícia para ir saber o que se passava com o meu filho, pois continuas em pura alienação, foram de manhã, e não estava ninguém em casa nem tu nem a tua mãe nem o vosso carro, ou seja tiveram como sair de casa (como aliás, ambos sabemos que tem, 3 carros) e à tarde já tinham regressado, mentiste-lhes a dizer que não tens como te deslocar, mas isso estará tudo no relatório. Não continues a pensar só em ti. Pensa no Guilherme".

"A decisão do tribunal é errada: decretar uma guarda que ainda não está partilhada, com os progenitores a 300 quilómetros, faz com que aconteçam episódios como este. E, assim, as guardas podem ser manipuladas por um dos progenitores ou pelos dois e há más interpretações como foi o caso nesta situação", observa a ativista dos direitos humanos Francisca de Magalhães Barros que recebeu os primeiros desabafos de Carla via Instagram. "Isto acaba por ser lamentável por parte da progenitora que entrou em sucessivos incumprimentos até o progenitor, por desespero, ter de tomar esta decisão para poder estar com o filho. Quando as pessoas fazem este tipo de denúncias, devem ter em atenção aquilo que dizem porque, mais cedo ou mais tarde, a verdade pode ser reposta e podem arcar com as devidas consequências", finaliza a também pintora e cronista.