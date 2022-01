Lily James demorava quatro horas por dia a transformar-se em Pamela Anderson

Lily James foi a escolhida para interpretar Pamela Anderson na nova minissérie da Hulu 'Pam&Tommy'. A atriz de 32 anos sofreu um processo de transformação radical, de modo a conseguir dar vida à estrela de 'Baywatch'.

Diariamente, eram precisas cerca de quatro horas antes de cada filmagem, entre maquilhagem e caracterização, para encontrar as semelhanças entre as duas atrizes.

Lily acredita que encontrou o equilíbrio perfeito entre as semelhanças físicas, conseguidas pela equipa técnica, e as semelhanças psicológicas, evidentes através do seu papel desempenhado enquanto atriz. James referiu ainda que nunca tinha feito antes um papel que fosse tão diferente daquilo que é a sua personalidade, admitindo que o desafio lhe trouxe "algo de muito libertador".

A estreia de 'Pam&Tommy' está marcada para o dia 2 de fevereiro, na Disney+, sendo que a série se centra nas consequências geradas pela divulgação do vídeo da 'sex tape' protagonizada por Pamela Anderson e Tommy Lee, que na trama é interpretado por Sebastian Stan.