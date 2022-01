Efemérides de 12 de Janeiro (2022)

Em 2015, o anterior presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim (n.1943), apresentou formalmente o pedido de demissão do cargo (que exercia desde 1978) há 7 anos, depois da eleição do novo líder do PSD/Madeira, o seu rival e sucessor Miguel Albuquerque (n.1961).





1616 O capitão-mor português Francisco Caldeira Castelo Branco (1566-1619) fundou há 406 anos a cidade de Belém, atual capital do Estado de Pará, Brasil.

1759 O marquês de Pombal (1699-1782), chefe de Governo de D. José (1714-1777, a reinar desde 1750), determinou há 263 anos a expulsão dos jesuítas de Portugal.

1837 Foi fundada há 185 anos a Escola do Exército, atual Academia Militar, por transformação da Academia Real de Fortificação, Artilharia e Desenho, no âmbito das reformas de regime constitucional português.

1896 O médico americano Louis Smith Henry (1859-1951) fez há 126 anos o primeiro exame de raio x (que atravessam vários tecidos), para detectar (com sucesso) a bala com que deu um tiro na mão.

1919 A Câmara dos Representantes dos EUA rejeitou ainda há 103 anos uma proposta de Lei que concedia o direito de voto às mulheres, vindo a ser eleita no mesmo dia, mas em 1932, Hattie W. Caraway (1878-1950), a primeira mulher a entrar no Senado dos EUA.

1959 O Gen. Humberto Delgado (1906-65), candidato da Oposição às Presidenciais de 1958 e assassinado pela Polícia Política do salazarismo, a PIDE, pediu asilo político há 62 anos na Embaixada do Brasil em Lisboa.

1996 O Prémio (municipal de arquitectura de Lisboa) Valmor foi atribuído há 26 anos ao complexo das Amoreiras, em Lisboa, projecto do Arq. Tomás Taveira (n.1938).

2015 O anterior presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim (n.1943), apresentou formalmente o pedido de demissão do cargo (que exercia desde 1978) há 7 anos, depois da eleição do novo líder do PSD/Madeira, o seu rival e sucessor Miguel Albuquerque (n.1961).

2018 O então ministro das Finanças português, Mário Centeno, assumiu há 4 anos a presidência do Eurogrupo, numa cerimónia realizada na embaixada portuguesa em Paris, estando entretanto à frente do Banco de Portugal.

