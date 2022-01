Jornalistas 'apanhados' em direto a insultar Djokovic

Uma ‘gafe’ levou à polémica: dois jornalistas australianos chamaram “imbecil mentiroso e manhoso” a Novak Djokovic, enquanto as câmaras ainda estavam a gravar.





Uma gravação do programa '7 News Melbourne', publicada nas redes sociais, mostra uma conversa privada dos seus jornalistas, onde teceram fortes críticas a Novak Djokovic. Falando sobre a polémica entre o tenista sérvio e a sua entrada na Austrália, os dois jornalistas do programa não se aperceberam que os microfones e as câmaras estavam ainda ligadas, e decidiram ter uma conversa privada sobre o assunto, insultando e criticando o tenista, que mais tarde seria publicada.

“Não importa a maneira como vês isto, Novak Djokovic é um imbecil mentiroso e manhoso”, começou por criticar a jornalista Rebecca Maddern, ao que o seu colega, Mike Amor, concorda, e faz questão ainda de continuar: “Ele tinha uma desculpa de treta e caiu nas suas próprias mentiras. Foi o que aconteceu.”

Amor ainda acrescentou acreditar que “ele [Djokovic] se vai safar” e que é concordância geral no país que o tenista “foi um idiota”.

É importante relembrar que Novak Djokovic admitiu, nesta quarta-feira, um “erro humano” no preenchimento da sua declaração à chegada à Austrália, onde afirmava não ter viajado nas duas semanas prévias - algo que logo se comprovou não seria verdade. Mais, Djokovic admitiu ter dado uma entrevista ao jornal francê L’Équipe, mesmo depois de ficar a saber que tinha testado positivo à covid-19.