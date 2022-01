Voos. Quebra inferior em Portugal face à media da União Europeia

Os voos comerciais em Portugal caíram 13,9% em dezembro face ao período pré-pandemia. Ainda assim, foi inferior à média da União Europeia (UE), que registou um recuo de 23,9% no último mês de 2021 comparativamente a dezembro de 2019.

Os dados foram revelados pelo Eurostat e indicam que o úmero de voos comerciais na UE fixou-se em 383720 nesse mês. Uma melhoria face 166990 voos realizados em dezembro de 2020, mas bastante inferior quando comparado com os 504270 efetuados em dezembro de 2019

Olhando para os Estados-membros da UE, aqueles que registaram as menores quebras em voos comerciais em dezembro do ano passado em comparação com o mês homólogo de 2019 foram a Croácia (menos 5,7%), a Grécia (menos 8,4%) e o Chipre (menos 9%). Portugal apresenta a quarta menor quebra nos voos entre os 27 países do bloco.