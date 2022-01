Ex-basquetebolista diz que foi violada por Trey Songz em hotel em Las Vegas

A ex-basquetebolista Dylan Gonzalez acusou o cantor Trey Songz de a violar num hotel em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A revelação de Gonzalez, de 27 anos, foi feita através das redes sociais, e, segundo a revista People, os representantes legais da ex-atleta já disseram que iriam avançar na Justiça contra o cantor nas próximas semanas.

“Com o que parece ser uma notícia infinitamente recorrente de supostas agressões sexuais cometidas por Trey Songz, sou forçada a reviver repetidamente na minha mente, e a sofrer novamente, o horror há muito suprimido e o transtorno de stresse pós-traumático insuportável da minha violação pelas mãos dele, num conhecido hotel de Las Vegas", lê-se num comunicado divulgado por Gonzalez, nas redes sociais, na terça-feira.

"Quero enviar o meu amor, força e esperança a todos aqueles que são vítimas de agressão sexual e da sua natureza fatal. Não estão sozinhos. Estou convosco e encorajo todas as vítimas a falarem. Reprimir as vossas vozes apenas dá poder aos opressores e tu não podes superar o que não consegues revelar. Neste momento, peço privacidade, carinho e compaixão enquanto procuro a melhor forma de ação e as minhas opções legais”, completou.

Sublinhe-se que esta não é a primeira vez que Trey Songz é acusado de violação.

Depois da acusação de Dylan Gonzalez, um representante do artista divulgou uma breve nota sobre o assunto.

“O Trey e sua equipa estão confiantes no processo legal e na crença de que haverá uma série de informações desmentidas nas próximas semanas”, cita o TMZ.