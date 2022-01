Efemérides de 13 de Janeiro (2022)

1750 Assinado há 272 anos o Tratado de Madrid, entre D. João V de Portugal e Fernando VI de Espanha, para definir os limites entre as Colónias sul-americanas, e acabar assim com as disputas entre os 2 países.

1751 Foi aberta ao culto há 271 anos, na Igreja de S. Roque (templo jesuíta por excelência, de resto o 1º em Lisboa), a capela de S. João Baptista, encomendada por D. João V, em Itália.

1759 Foram executados há 263 anos, em Belém (Lisboa), com requintes de malvadez, o duque de Aveiro e os marqueses de Távora, acusados de conspiração contra D. José, no chamado processo dos Távoras com que o marquês de Pombal terá querido acabar com a influência da alta nobreza perante o seu iluminismo, a pretexto de um atentado contra o Rei, amante da marquesinha, mulher do filho Távora.

1839 Foi criada há 183 anos a Universidade Politécnica do Porto, por iniciativa do liberal vintista de esquerda Passos Manuel (1801-62), no âmbito da Reforma do Ensino do Governo Liberal.

1893 Foi criado há 129 anos o Partido Trabalhista britânico, tendo como primeiro dirigente o seu fundador e primeiro deputado, o socialista escocês James Keir Hardie (1856-1915).

1898 O escritor francês Émile Zola (1840-1902), expoente do naturalismo, assinou há 123 anos, no jornal L’Aurore, a carta aberta J'accuse, sobre o racista processo contra o capitão judeu Alfred Dreyfus (1859-1945).

1983 A Companhia Portuguesa de Transportes Marítimos, resultado da fusão entre a Companhia Colonial de Navegação (1922) e a Insular (1871), fusão feita em Fevereiro de 1974 (antes do 25 de Abril), foi desmembrada há 38 anos.

2012 Naufrágio do navio Costa Concordia frente à ilha italiana de Giglio, causando 32 mortos, tendo o seu comandante, Francisco Schettino (acusado de diversas brincadeiras: desde ter feito o navio navegar demasiadamente próximo da terra para dizer adeus a uma namorada, até o ter abandonado em pleno naufrágio e cheio de passageiros) sido condenado a 16 anos de prisão pela Justiça italiana há 6, embora o Ministério Público pedisse 26.

2018 Rui Rio, ex-presidente da Câmara de Porto, foi eleito há 4 anos líder do PSD, e prepara-se para as suas 2ªs legislativas.

2021 Foi aprovado há 1 ano, então sem maiores consequências, o segundo impeachment do então ainda Presidente dos EUA (por mais cerca de uma semana), Donald Trump, sob acusação de incitamento à insurreição após invasão do Capitólio.