Machine Gun Kelly pede Megan Fox em casamento num cenário tropical e único em Porto Rico

Depois de quase dois anos de namoro, o cantor Machine Gun Kelly decidiu dar o próximo passo na relação e pedir a atriz Megan Fox em casamento. A atriz de 35 anos aceitou o pedido e revelou a novidade através de uma publicação no Instagram, onde deixou uma mensagem apaixonante para o agora noivo de 31 anos.

"Em julho de 2020 sentamo-nos debaixo desta figueira. Pedimos magia. Estávamos alheios à dor que enfrentaríamos juntos num período de tempo tão curto e frenético. Inconscientes do trabalho e sacrifícios que o relacionamento exigiria de nós, mas intoxicados pelo amor. E pelo karma. De alguma forma, um ano e meio depois, tendo atravessado o inferno juntos, e tendo rido mais do que eu jamais imaginei ser possível, ele pediu-me em casamento. E assim como em todas as vidas anteriores a esta, e como em todas as vidas que se seguirão, eu disse sim.... e então bebemos o sangue um do outro": esta é a descrição que se pode ler na legenda da publicação de Megan Fox, que irá agora pela segunda vez subir ao altar, depois do casamento com Brian Austin Green, união que terminou em 2020.

O músico propôs-se num local bastante natural e luxuoso: no exterior do Spa Botánico no Ritz-Carlton Dorado Beach, em Porto Rico. A publicação de Megan Fox já conta com mais de 16 milhões de visualizações.

Segundo o site Page Six, o músico decidiu escolher um anel especial para a sua amada, ao juntar-se com o joelheiro Stephen Webster para criar a peça.

O anel de Megan Fox conta com duas pedras alusivas ao nascimento de ambos - um diamante que representa Machine Gun Kelly e uma esmeralda que representa Megan Fox.

O valor da jóia pode rondar entre os 44 e os 65 mil euros, de acordo com a mesma fonte.