Amy Schumer partilha fotografias em pose arrasadora para brincar com nomeações para os SAG Awards

A comediante e atriz Amy Schumer está sempre em altas com o seu humor e costuma deliciar as redes sociais com a sua naturalidade de fazer o outro rir.

Desta vez, Schumer não chamou a atenção apenas pela sua fiel caraterística como também pela escolha de fotografias que publicou, onde aparece pousada em cima de uma cama com um vestido que realça várias particularidades do seu corpo.

"Parabéns a todos pelas suas indicações para os SAG. Eu nomeio os meus peitos porque eles são membros da comunidade do sindicato", escreveu na legenda de uma das imagens, ao brincar com as nomeações que recebeu para os prémios SAG Awards - Screen Actors Guild Awards -, uma premiação do Sindicato de Atores de Hollywood que antecede os Óscares.

A cerimónia dos SAG Awards acontece a 28 de fevereiro, antes da gala dos Óscares que, por sua vez, vão tomar lugar a 27 de março.