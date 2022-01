Jogador de ténis aposta com árbitra que está a jogar infetado com covid-19. Dias depois descobre-se que está mesmo

"Eu não acredito, ninguém está a ser testado. Estão a deixar os jogadores entrarem em court com testes rápidos feitos no quarto. Não há testes PCR oficiais", referiu Tomic dois dias antes de testar positivo.





Na passada terça-feira, o tenista australiano Benard Tomic apostou com a árbitra brasileira Aline da Rocha Nocinto em como estava a jogar infetado com covid-19: "Estou convencido de que tenho covid-19. Se dentro de três dias não testar positivo, pago-te um jantar. Se testar positivo, pagas tu".

Veio-se a saber esta quinta-feira que Aline está mesmo a dever um jantar a Bernard Tomic.

O jogador encontrava-se numa partida contra o russo Roman Safiullin no torneio Open da Austrália quando se começou a sentir mal, acabando por questionar toda a organização: "Eu não acredito, ninguém está a ser testado. Estão a deixar os jogadores entrarem em court com testes rápidos feitos no quarto. Não há testes PCR oficiais"

Já esta quinta-feira o australiano testou positivo ao novo coronavírus e disse sentir-se doente: "Sinto-me pior mentalmente do que fisicamente porque estava mesmo motivado para regressar e mostrar ao público australiano que posso ser o jogador de ténis que eles esperam que eu seja. Estou desapontado por este vírus ter impedido que o faça", disse aos órgãos de comunicação "Herald" e "The Age".

Bernard Tomic perdeu o encontro contra Roman Safiullin por 1-6 e 4-6 e explicou que "não tinha energia para lutar", algo que motivou ainda mais as suspeitas do tenista de que algo estava errado com a sua saúde.