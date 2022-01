Reportados novamente mais de 40 mil novos casos de covid-19 e duas dezenas de mortes

Portugal registou pela segundo dia consecutivo mais de 40 mil casos diários por covid-19. Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quinta-feira, nas últimas 24 horas, foram dignosticadas 40.134 infeções, um número elevado mas menor do que o de ontem, e 22 mortes associadas à doença. O país soma agora um total acumulado de 1.774.477 infeções e 19.203 vítimas mortais.

Apesar de ser o segundo dia com maior número de casos desde que começou a pandemia, o valor desce em relação ao último boletim, quando foram reportados 40.945 novos casos.

Depois de dois dias em que a região do Norte foi a que registou o maior número de casos, a zona de Lisboa e Vale do Tejo volta a ser a região a reportar mais novos casos, com 16.062 novas infeções, seguida do Norte com 14.866, Centro com 4.232 novos casos, Alentejo com 1.255 e o Algarve com 1.219. Já relativamente às regiões autónomas, o arquipélago da Madeira registou 1.960 novos casos e o dos Açores 540.

O relatório divulgado esta quinta-feira dá conta de mais 22 óbitos. Destes, 12 registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, seis no Norte, três no Centro e um no arquipélago dos Açores.

O número de doentes internados nos hospitais portugueses devido à pandemia de covid-19 subiu novamente, estando agora internadas mais 64 pessoas do que no dia anterior, num total de 1.699. Já em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) estão internadas 162 pessoas, menos cinco do que ontem.

A matriz de risco foi atualizada na quarta-feira. Segundo os dados da DGS, a incidência continua sem abrandar - já é superior a 3.600 -, ao passo que o RT voltou a diminuir. A incidência nacional é agora de 3615,9 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Quando considerado apenas o território continental a incidência é de 3615,3. Já o Rt é agora de 1,23 tanto a nível nacional como continental.

Por outro lado, venceram nas últimas 24 horas o vírus 30.041 pessoas, elevando o total de recuperados desde o início da pandemia para 1.468.309.

Há agora 286.965 casos ativos no país, mais 10.071 do que no dia anterior, e as autoridades de saúde têm 244.232 contactos sob vigilância, mais 7.240 do que o reportado no último boletim.

Consulte aqui o boletim na íntegra.