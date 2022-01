PS vs PSD: O PS "muito à esquerda" e as propostas "muitíssimo perigosas" do PSD

O único debate entre António Costa e Rui Rio antes das eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro realizou-se esta quinta-feira. O confronto, que pode ser decisivo, teve a duração de 75 minutos.

O líder do PSD foi o primeiro a falar e começou por ser confrontado com as críticas internas por não representar a oposição. Rio responde com a pandemia, mas recusa não ter apresentado “alternativas”.

“Perante a pandemia obviamente abrandámos a oposição. Não estou nada arrependido”, disse. “Agora, não é verdade que não tenhamos apresentado diversas propostas alternativas (…) Obviamente que temos alternativas. Mas fazemos oposição civilizada”, disse.

Apontando os “falhanços” do Governo socialista, Rio responde que estes se concentraram a “nível da economia” e ao “nível dos serviços públicos”, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Já António Costa iniciou a sua intervenção no debate referindo que “o país neste momento precisava de tudo menos desta crise política”.

Ao falar sobre Rio, Costa considera que o presidente do PSD se preocupa “muito com os números” e isso torna-o “menos sensível às pessoas”.

Rio responde que a culpa da crise política foi "responsabilidade do PS" e considera que Costa não tem "condições para reeditar" a 'geringonça'. O líder do PSD vai mais longe e diz que com uma eventual derrota do PS, e consequente saída de António Costa, "teremos o Bloco de Esquerda no Governo, que é ainda pior".

“António Costa não tem condições de reeditar a ‘geringonça’ mesmo que seja o mais votado. Vai dar o quê? O que é que faz? Talvez saia e vamos ter outro primeiro-ministro e tudo indica que venha a ser Pedro Nuno Santos”, disse.

Costa garante, por sua vez, que não vira as costas aos portugueses e 'pisca o olho' ao PAN.

“Se Rui Rio ganhar, só posso ter uma leitura, os portugueses rejeitaram a minha ação por isso arrumo os meus papéis e entregarei a chave a Rui Rio (...) E se não tiver a maioria absoluta não viro as costas aos portugueses. Irei conversar com os partidos na Assembleia da República", indicou.

“A geringonça não é possível mas não conhecemos os resultados nas eleições, não esqueço que um partido, o PAN, não contribui para esta crise”, disse. "Desde que não perca as eleições cá estou para encontrar uma boa solução de Governo”, assegurou.

As convergências entre os dois líderes chegaram quanto à descida do IRS, mas a descida do IRC levou a uma troca de acusações.

