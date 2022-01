Sevilha oficializa contratação de Jesús Corona

Jesús Corona é o mais recente reforço do Sevilha. O clube espanhol oficializou, esta sexta-feira, a contratação do mexicano ao FC Porto.

Segundo o Sevilha, o avançado, de 29 anos, assinou contrato até 2025.

Recorde-se que Corona esteve ao serviço do FC Porto nas últimas seis épocas e meia. Nas redes sociais, os 'dragões' deixaram uma mensagem emotiva ao jogador. "As páginas que escreveste no FC Porto não se apagam. Felicidades, Tecatito", escreveram na publicação.