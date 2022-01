Debate entre Costa e Rio lidera com mais de 3,2 milhões de telespetadores

O debate entre o secretário-geral do PS e o presidente do PSD foi "visto por mais de 3,2 milhões de portugueses, a que correspondeu a um 'share' total de 59,9%".





O debate entre António Costa e Rui Rio foi o mais visto até ao momento, com mais de 3,2 milhões de telespectadores, com base numa análise da Universal McCann (UM).

Na quinta-feira, "aconteceu um dos debates mais esperados na antecâmara das eleições", refere a agência, salientando que a SIC, TVI, RTP1, SIC Notícias, CNN Portugal e RTP3 "transmitiram em simultâneo o frente a frente entre António Costa, atual primeiro-ministro, e Rui Rio, líder do PSD".

O debate foi "visto por mais de 3,2 milhões de portugueses, a que correspondeu a um 'share' total de 59,9%" e "registou uma maior afluência na SIC", sendo a estação televisiva que "mais portugueses conseguiu colar à televisão naquele período, ultrapassando o patamar dos 1,2 milhões de telespetadores".

A TVI registou uma média de 908 mil e a RTP1 de 859 mil, acrescenta a UM.

"Se compararmos com o último debate entre os mesmos intervenientes, que aconteceu na véspera das eleições legislativas de outubro de 2019, vemos que o interesse dos portugueses foi bastante superior em 2022", realça, sendo que nessa data registou-se uma audiência média de mais de 2,7 milhões de telespetadores, "menos 16% face aos 3,2 milhões registados no dia de ontem [quinta-feira]".

Desta forma, o debate entre António Costa e Rui Rio torna-se "o mais visto de toda a série, seguindo-se os confrontos entre António Costa e Francisco Rodrigues dos Santos (CDS) e o de Catarina Martins (BE) e Rui Rio, ambos com uma audiência média de mais de 1,5 milhões de telespetadores (SIC + SIC Notícias)".

No total do dia 13 de janeiro de 2022, "a SIC foi o canal líder em audiências com um 'share' de 18,4%, seguindo-se a TVI com 17% e a RTP1 com 11,9%", adianta ainda a agência.

"O debate emitido na SIC foi o programa mais visto do dia, seguindo-se O Preço Certo na RTP1 e o Jornal da Noite na SIC, ambos com uma audiência média superior a um milhão de telespetadores", acrescenta.