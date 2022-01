ONU alerta para desastre humanitário em Tigray

A região de Tigray, no norte da Etiópia, está à beira de uma catástrofe humanitária, afirmou a ONU, à medida que os conflitos aumentam e as reservas de alimentos essenciais para crianças subnutridas se esgotam.

O Programa Alimentar Mundial (PAM) disse esta sexta-feira que iria distribuir os seus últimos fornecimentos de cereais, leguminosas e petróleo na próxima semana a Tigray, onde se estima que mais de 5 milhões de pessoas necessitam de assistência alimentar.

Os conflitos entre forças leais do governo federal, em Adis Abeba, combatentes e a Frente de Libertação do Povo de Tigray são uma barreira que contribuí para a fome das crianças. Nenhum comboio do PAM chega a Mekelle, a capital de Tigray, desde meados de dezembro.

Os stocks de alimentos para o tratamento de crianças e mulheres desnutridas foram agora esgotados, disse a agência, em comunicado.