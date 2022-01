EMA alerta para novo efeito secundário das vacinas da AstraZeneca e Johnson & Johnson

O regulador europeu recomenda agora que se inclua uma inflamação rara da medula espinal, chamada Mielite Transversa, à lista de efeitos secundários provocados por ambas as vacinas.





Uma equipa de especialistas da Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) alertou para um novo efeito secundário das vacinas contra a covid-19 produzidas pela AstraZeneca e pela Johnson & Johnson.

O regulador europeu recomenda agora que se inclua uma inflamação rara da medula espinal, chamada Mielite Transversa, à lista de efeitos secundários provocados pela vacina da AstraZeneca, considerando que é necessário um alerta semelhante na lista de reações adversas provocadas pela vacina de dose única da Johnson & Johnson.

A Mielite Transversa é uma inflamação aguda da medula espinal que bloqueia os impulsos nervosos e pode provocar fraqueza muscular, torpor, formigueiro ou até problemas urinários e intestinais.

Na sua análise, os especialistas concluíram que uma relação causal entre as duas vacinas e a Mielite Transversa é um possibilidade razoável. Contudo, sublinham que o risco-benefício das vacinas se mantém inalterado.

Apesar das recomendações, a Agência Europeia do Medicamento não revelou quantos casos de Mielite Transversa foram reportados relacionados com a vacinação contra a covid-19, nem com que frequência estão a ocorrer.