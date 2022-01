Vice-presidente do Parlamento Europeu gastou quase 690 mil euros para renovar escritórios

Rainer Wieland, vice-presidente do Parlamento Europeu e deputado democrata-cristão da Alemanha, está sobre pressão depois de ter sido revelado que gastou quase 690.000 euros em renovações luxuosas de escritórios.

O político gastou 486.011 euros num escritório moderno e 134.774 euros num "showroom" ao lado, ambos construídos de raiz no 15º andar do Parlamento Europeu, em Bruxelas, segundo um relatório que foi divulgado pelo The Guardian.

O "showroom" – que Rainer Wieland disse ser uma sala de reuniões que pode ser utilizada por qualquer pessoa no Parlamento – está instalado com equipamento informático de gama, incluindo ferramentas de transcrição de 42.722 euros e um sistema de videoconferência de 26.482 euros.

Rainer Wieland supervisiona a gestão interna dos edifícios do Parlamento Europeu e estava a testar uma nova estrutura de escritório a que chamou de "laboratório de ideias" para ver que funcionalidades poderiam ser alargadas a todos os 705 membros. "A instituição poderá agir de uma forma financeiramente responsável, uma vez que as características que inicialmente poderiam parecer úteis, mas durante os testes seriam excluídas, não seriam adquiridas pela instituição", diz relatório, redigido por administradores superiores.