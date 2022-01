O valor do prémio em jogo é de 54 milhões de euros.





Já foi sorteada a chave vencedora do concurso do Euromilhões desta sexta-feira. O valor do prémio em jogo é de 54 milhões de euros.

A chave sorteada é composta pelos números 6, 17, 25, 31, 46 e pelas estrelas 9 e 12.