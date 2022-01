Internamentos por covid-19 sobem no segundo dia consecutivo com mais de três dezenas de mortos

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 38.136 novos casos de covid-19 e 33 mortes associadas à doença. De realçar que este é o segundo dia consecutivo com mais de três dezenas de mortes diárias por covid-19. Ontem, sexta-feira, o país reportou 34 mortes – o maior número de mortes desde março de 2021. No total, desde o início da pandemia, e de acordo com boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este sábado, o país soma 1.852.703 infeções e 19.270 vítimas mortais.

O Norte voltou a ser a região com o maior número de novas infeções: 14.899. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 13.585 novos casos, o Centro, com 4.649, o Alentejo, com 1.224, e o Algarve, com 1.219. No arquipélago da Madeira há mais 2.133 infetados e no dos Açores 424.

Dos 33 óbitos, 14 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 12 no Norte, cinco no Centro, um no Alentejo e um na Madeira.

Este sábado o número de doentes internados nos hospitais portugueses com covid-19 voltou a aumentar, depois de ontem não ter sofrido qualquer alteração. Há agora 1.733 doentes covid internados, mais 34 face ao último balanço. Destes, 163, mais um do que ontem, estão a receber tratamento em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Por outro lado, mais 28.063 pessoas recuperaram da doença, elevando o total de pessoas que venceram o vírus desde o início da pandemia para 1.523.800.

Há agora 309.633 casos ativos no país, mais 10.036 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 262.034 contactos em vigilância.

Sublinhe-se que a matriz de risco foi atualizada ontem. A incidência nacional é de 3813,6 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e, quando considerado apenas o território continental, a incidência é de 3796,0. Já o Rt é de 1,19 tanto a nível nacional como continental.