'A leitura é uma forma de escapar das muralhas da minha própria cabeça'

Natural do estado do Idaho, na América rural, Anthony Doerr viveu um ano no Quénia, onde carregava comida para turistas ricos, enlatou salmão no Alasca, foi cozinheiro e trabalhou a cuidar de ovelhas na Nova Zelândia. Depois regressou aos Estados Unidos e passou dois anos só a ler e escrever, numa pós-graduação.

Doerr, um americano afável de cabeça imaculadamente lisa e olhos claros, sabe o que é trabalhar no duro. E também sabe o que é ser um escritor sem sucesso. Os seus quatro primeiros livros venderam pouco. Mas ao quinto tudo mudou. Situado na pequena cidade bretã de Saint-Malo, durante a ocupação nazi, Toda a Luz que Não Podemos Ver foi um êxito imediato. Venceu o Pulitzer na categoria ficção e, quando o ex-Presidente Barack Obama o recomendou, as vendas dispararam em todo o mundo. Atualmente está a ser adaptado para uma série da Netflix que conta com Mark Ruffalo e Hugh Laurie no elenco.

O autor reconhece que nem sempre foi fácil lidar com a pressão enquanto escrevia o livro seguinte, Uma Cidade nas Nuvens (ed. Presença). Muitas vezes deu por si com receio de desiludir os fãs do seu sucesso anterior.

Dedicado «aos bibliotecários de outrora, de agora e dos anos por vir», Uma Cidade nas Nuvens conta três histórias em paralelo: a de Anna, uma órfã de 13 anos apaixonada pela leitura que assiste ao cerco e queda de Constantinopla, em 1453; a de Zeno, um veterano da Guerra da Coreia que aprendeu grego quando foi feito prisioneiro e 70 anos depois, em 2020, reúne um grupo de alunos para encenar uma peça de teatro na Biblioteca Pública de Lakeport, no Ohio, enquanto o edifício está sob a ameaça de uma bomba; e a de Konstance, uma menina que viaja a bordo de uma nave espacial com outras oitenta pessoas, com destino a um planeta distante. O fio condutor que une as três histórias é um manuscrito, um códice «esburacado por insetos e consideravelmente deteriorado pelo bolor», que sobrevive miraculosamente aos acidentes da história e à passagem do tempo.

O Nascer do SOL conversou com Anthony Doerr através do zoom.

Não me parece muito evidente juntar no mesmo livro três histórias que ocorrem em épocas e lugares tão diferentes: Constantinopla, 1453; Idaho, 2020; e uma nave espacial num futuro não muito longínquo. Como lhe ocorreu conciliar estas três histórias aparentemente tão díspares?

Comecei por Constantinopla. [Mostra uma reprodução de uma gravura antiga das muralhas da cidade]. O meu livro anterior situa-se em Saint-Malo, uma cidade costeira que constituía uma parte minúscula do projeto megalómano de Hitler de construir a Muralha do Atlântico, um conjunto enorme de fortificações para proteger os territórios sob o domínio nazi. A maioria dos livros que li sobre a história das fortificações referiam as muralhas de Constantinopla, sobre as quais eu sabia muito pouco. Nas aulas de História, o professor falava da queda de Roma, bebia um copo de água… e de repente estávamos no Renascimento! [risos] Aparentemente, nada tinha acontecido durante mil anos. Como gosto sempre de usar o meu trabalho para ir preenchendo lacunas no meu conhecimento, comecei a ler sobre as muralhas de Constantinopla.

Foi por isso que escolheu especificamente este período?

Aquelas muralhas resistiram a 23 cercos ao longo de 1110 anos. Krum, o búlgaro, que bebia de canecas feitas a partir de crânios humanos, tentou conquistar a cidade. Não conseguiu. Outros vieram com elefantes, e também não conseguiram. Os mongóis tentaram… É uma questão de tecnologia. As triplas muralhas com o fosso eram inexpugnáveis para a tecnologia existente. E julgo que os habitantes, às tantas, começaram a acreditar que estas muralhas existiam desde o princípio dos tempos e iriam durar para sempre. Havia o mito de que a própria Virgem Maria tinha colocado a primeira pedra das muralhas e por isso acreditava-se que tinham uma proteção sobrenatural. Até que a pólvora – que tinha sido descoberta na China e já era usada na Europa há cem anos – vem romper com isso. Ao mesmo tempo, Constantinopla era tão cobiçada porque as suas defesas tinham permitido acumular riquezas inimagináveis. Os mosaicos de ouro que cobriam a abóbada de Hagia Sophia correspondiam a uma superfície de mais de 20 mil metros quadrados de ouro. É uma acumulação de riqueza assombrosa! Isso permitiu também o florescer de bibliotecas e que continham a literatura da Antiguidade, cópias das obras de Platão, Ésquilo, Sófocles ou Safo. Os últimos exemplares tinham sido preservados especialmente no Norte do Egipto e em mosteiros na Europa, e depois foram recopiados nas bibliotecas de Constantinopla. Isto passa-se por volta da mesma altura em que o duomo de Florença está a ser construído e a imprensa está a ser inventada. Em breve os livros vão estar disponíveis não apenas aos ultra-ricos. Tudo isto me interessou muito. Ao ler sobre tudo isso, percebi que tinha aqui qualquer coisa que podia sustentar um projeto a vários anos. Trata-se, no fundo, de como as histórias podem escapar à lei da morte e ao desaparecimento.

Mas depois há também a parte da história que se passa no nosso tempo.

Ao fim de seis, oito meses a trabalhar neste projeto, percebi que queria ter uma personagem de uma menina que salvava um livro. E dei por mim a pensar: ‘Não vou conseguir romancear suficientemente bem a sobrevivência de um livro a menos que o mostre a atravessar gerações’. Por isso comecei à procura de outras épocas em que uma tecnologia disruptiva aparece e de certo modo muda as estruturas de poder existentes. Pensei imediatamente sobre o agora. Levei sete anos a escrever o livro e em 2015, quando ando com livros que dizem ‘História das muralhas e fortificações’ na lombada, aparece um candidato presidencial em cujos comícios as multidões gritam: ‘Constrói o muro! Constrói o muro!’.

E como surge a parte da nave espacial Argos?

Comecei a achar que para equilibrar as coisas devia ter passado, presente e futuro. Foi um momento um pouco assustador. ‘Vou entrar na ficção científica, ou ficção especulativa? Será que posso?’. E fiquei com um enorme respeito pelos escritores que situam as suas histórias no futuro, porque é preciso criar tudo.

Do zero.

Exatamente. Comecei a ver se conseguia interligar as histórias. Mas houve muitos momentos de dúvida: ‘Será que o leitor vai acreditar nisto? Será que não se perde a andar para trás e para a frente, com todas estas ligações?’. Mas as descobertas da ciência nos últimos seis, sete anos deram-me coragem.

A que descobertas se refere?

Em particular na climatologia. Somos constantemente lembrados de que coisas que à superfície parecem não ter nada a ver umas com as outras, se escavarmos percebemos que estão todas ligadas. Por exemplo, a corrente do golfo, uma massa de água quente umas cem vezes maior do que o rio Amazonas. Mantém as temperaturas quentes em Miami, nos Estados Unidos, e temperadas em Inglaterra, Irlanda e Escócia.

E em Portugal.

De repente começou a abrandar. Pensa-se que seja por causa de todo o gelo que está a derreter na Gronelândia. Isso está a mudar a densidade das águas do oceano, e a abrandar esta gigantesca cintura de água quente. E com isso percebemos que o tempo em Londres e em Miami está relacionado com o gelo da Gronelândia, o que por sua vez está ligado a como aquecemos as nossas casas no Idaho ou em Portugal. É um dos milhões de exemplos possíveis. Queria que o romance sugerisse essas ligações. O leitor começa o livro a pensar: ‘Estas coisas não têm nada a ver umas com as outras. Não percebo nada’. Mas espero que à medida que a imaginação começa a estabelecer estes elos, o leitor pense que estamos ligados não apenas os que habitamos a Terra na mesma época, mas também às pessoas que ainda não nasceram ou àquelas que viveram há quinhentos anos.

Ao mesmo tempo parece haver um paralelo entre a população sitiada em Constantinopla, no cerco de 1453, e as pessoas hoje fechadas em casa por causa da covid. Isso foi intencional?

Sim e não. Comecei a escrever este livro muito antes da covid, e já lá tinha o cerco de Constantinopla. O que é intencional é que todas as cinco personagens no centro da história estão cercadas, tanto em sentido literal como figurado. Konstance está enclausurada numa câmara da nave; as crianças estão enclausuradas na biblioteca de Lakeport; Anna está enclausurada na muralha de Constantinopla. Isso foi bastante consciente. E quando fui pesquisar sobre o mundo de Konstance, para tentar perceber como vai ser o futuro, li um livro chamado Spillover, de David Quammen, de 2012, que é sobre como os vírus passam dos animais selvagens para os humanos. Fala sobretudo do SARS e da gripe dos porcos, mas também prevê pandemias vindouras. E ao lê-lo, pensei: ‘Vou também incluir uma pandemia no meu romance’. Depois, quando estava a terminar o livro e a revê-lo, entramos neste confinamento. Acerca disso, o que posso dizer é que a leitura é para mim uma forma de escapar das muralhas da minha própria cabeça. Ajuda-me a multiplicar as minhas experiências, e permitiu-me, em certa medida, viver outras vidas. Ler é uma ferramenta que permite imaginar todos esses fios que nos ligam uns aos outros e para vencer as muralhas que existem à nossa volta.

O nome Zeno é muitos parecido com Zenódoto. Trata-se de uma homenagem ao diretor da Biblioteca de Alexandria?

É isso mesmo! É só um nome, mas claro que fico contente se o leitor chegar lá. Mas não é preciso seres o bibliotecário de Alexandria para fazer a diferença na cultura. Mesmo um funcionário anónimo de uma biblioteca degradada numa cidade obscura pode ser um agente muito importante.

Qual a sua relação com as bibliotecas e os livros?

A minha mãe era professora. Acho que chegava ao fim do dia muito cansada e, se tinha de corrigir testes ou alguma coisa assim para fazer, deixava-nos muitas vezes a mim e aos meus irmãos na biblioteca. Era quase a nossa segunda casa. As bibliotecas, para mim, eram um dado adquirido. Algo tão natural como árvores terem folhas. Não tinha noção de que os seres humanos têm de as construir, de as financiar, de renovar constantemente o acervo. Só quando cheguei aos quarenta anos me dei conta da sua importância na vida das pessoas. Se não tiveres ligação à internet em casa, este é o único sítio onde te podes candidatar a um emprego ou reencher a declaração dos impostos. Quando está muito frio, como agora aqui, a biblioteca é o último sítio abrigado onde se pode entrar gratuitamente. Não é preciso pagar um café ou uma garrafa de água, basta entrar e pode-se usar a casa de banho, sentar e ler o jornal de graça. São serviços fundamentais à comunidade. Portanto não estou apenas a falar de Zeno, o grande protetor da cultura clássica, são todos estes pequenos serviços que se prestam que nos permitem melhorar a vida dos outros.

Na sua infância, Zeno encontra um refúgio na biblioteca. E Anna também encontra consolo para as agruras na leitura. A descoberta dos livros também foi importante para si?

Os meus irmãos eram seis e sete anos mais velhos. Eu era demasiado pequeno para entrar nos jogos e nas brincadeiras deles. Vivíamos isolados, longe de outras pessoas, portanto os livros acabaram por ser os meus companheiros. Havia um armário no meu quarto e eu trepava lá para dentro e ficava a ler, era o meu ‘refúgio’. Quando tinha seis ou sete anos, a minha mãe costumava ler-nos As Crónicas de Nárnia, de C.S. Lewis, e lembro-me desta metáfora de uma caixa que se abre e tem todo um outro mundo lá dentro. Abres uma porta e entras num mundo cheio de cor. Acho que a minha vida é muito mais rica porque posso viver outras vidas através dos livros. Fico muito mais tranquilo se encontrar pelo menos uma hora por dia antes de ir para a cama, para ler e entrar nessa outra vida. Também gosto de ver televisão com a minha família, mas nos livros não há anúncios, não estão sempre a tentar impingir-te alguma coisa.

O que gosta de ler?

Neste momento estou a ler [mostra a capa] Rescuing the Planet, de Tony Hiss. Talvez conheça um cientista americano que estudou as formigas, chamado E. O. Wilson.

Sim, morreu no final do ano passado.

Era um comunicador maravilhoso. Ele teve a ideia de proteger metade da Terra. Este jornalista que escreve sobre essa ideia: ir comprando bocadinhos de terras para proteger de modo a conseguir fazer pontes que liguem os parques nacionais, para permitir a migração dos animais selvagens.

Na nave espacial há alguém que descreve a Terra como uma bola de fogo coberta de lixo. E isto não se passa num futuro tão distante assim. Parece muito pessimista...

No final de novembro fomos passar o dia de Ação de Graças ao México, à zona do Mar de Cortez. Tinha estado lá há 22 ou 23 anos. Fiquei chocado com a quantidade de plástico no mar. A imagem que eu tinha deste sítio era idílica, chamam-lhe o aquário do mundo. Ainda há imensos peixes, mas o coral morreu todo. Isto durante o nosso tempo de vida, é devastador. Por isso às vezes penso: destruímos o planeta que vamos deixar aos nossos netos. Mas ainda há muitos momentos de uma beleza transcendente. Ainda hoje de manhã, aqui no Ohio. A neve lá fora cintilava por todo o lado. Não sou completamente pessimista: oscilo entre a esperança e o desespero. O que tento dizer no romance é que: esta é a nossa cidade nas nuvens, aqui mesmo, este sítio espantoso, florido, onde vivemos. Continua a ser um sítio majestoso.

Encontrei muita informação sobre os seus livros e os prémios que ganharam, mas não tanta sobre a sua vida e o seu percurso. Foi sempre escritor ou teve outros empregos?

Antes de publicar o meu primeiro livro tive vários empregos. Sempre quis ser escritor, mas não sabia o que fazer para lá chegar. Assim que acabei a licenciatura fui para o Alasca, trabalhar numa fábrica a enlatar salmão. Trabalhava 15 horas por dia, sete dias por semana, durante todo o verão. Depois trabalhei como cozinheiro no Colorado e a seguir fui para a Nova Zelândia, trabalhar com ovelhas numa quinta. Entretanto ia escrevendo histórias, mas não as mostrava a ninguém. Era tão tímido que quase nem contava aos meus amigos que gostava de escrever. Foi então que ouvi falar de um programa MFA [master of fine arts, para licenciados].

Em que consiste?

Eu estava habituado a trabalhar no duro. Durante esses dois anos, a pessoa levanta-se de manhã e tudo o que tem de fazer é ler e escrever. Os professores dão-nos livros para lermos todas as semanas, mas senti que era um privilégio. Sei que cuidar de ovelhas parece romântico, mas quando fazia isso tinha o corpo todo dorido, comia pessimamente, ao fim do dia só queria ir beber cerveja e relaxar. E depois acordava na manhã seguinte e ia outra vez trabalhar. Quando estava na pós-graduação penso que ganhei ao todo uns oito mil dólares, em três anos, era todo o dinheiro que tinha. Fazia panelões enormes de arroz. Agora olho com carinho para esses anos, mas na altura não sabemos se vamos ter muitos leitores ou se vamos sequer conseguir publicar um livro.

Também viveu em África, não foi?

Sim, quando tinha 19 anos e estava no ano zero da universidade. Fui para o Quénia, e um pouco da Tanzânia. Levava carregamentos de comida para bungalows, para turistas ricos. E fiz vários passeios de mochila às costas no Monte Quénia. Apareciam babuínos no nosso acampamento, búfalos enormes, animais que não estamos habituados a ver aqui. Foi uma experiência transformadora. Hoje não sei se seria capaz. Dormi no chão todas as noites ao longo de seis meses.

Essas experiências revelaram-se úteis para a escrita?

Penso que sim. Sempre mantive um diário. Tento todos os dias escrever qualquer coisa num destes blocos. Sem pressão – não importa se a escrita é péssima ou se as frases não fazem sentido. Às vezes, anos depois vou buscar um pormenor a esses diários. Mas mesmo que não use esses apontamentos, acho que a prática é sempre útil. É um pouco como fazer ginástica. Se praticarmos um bocadinho todos os dias, quando for mesmo necessário vamos estar preparados.

Quais considera serem as condições ideais para escrever? Tem rotinas?

Flaubert disse que a vida do escritor deve ser aborrecida, para ele querer viver tudo através da sua obra. Aluguei um pequeno escritório, 300 dólares por mês, perto de casa, por causa dos miúdos, do cão… Sempre escrevi fora de casa. Trabalho sete dias por semana, mesmo ao domingo abro o ficheiro, mesmo que só olhe para ele durante um quarto de hora, para manter a tinta fresca. Trabalho de manhã, trago um termo com chá verde para aqui.

Toda a Luz que Não Conseguimos Ver foi um grande sucesso. Estava preparado?

Não, não estava preparado. Foi o meu quinto livro, o quarto chamava-se Memory Wall [Parede de Memórias] e vendeu mil livros ou pouco mais. Toda a Luz que Não Conseguimos Ver foi um sucesso de vendas, mas o anterior custou-me tanto a escrever que se calhar o considero um sucesso maior. Antes de Toda a Luz tinha o hábito de responder a cada leitor que me escrevia. Não tenho assistentes ou secretários, por isso quando o livro começou a vender muito fiquei assoberbado a tentar dar vazão aos emails. Ao mesmo tempo senti-me pressionado para fazer algo novo. Enquanto tentava escrever Uma Cidade nas Nuvens era convidado para dar palestras em Dublin ou noutro sítio longe daqui. Sinto que tenho muita sorte por ter publicado quatro livros antes desse porque lembra-me que nem sempre o trabalho esmerado encontra leitores. Além disso começa a haver um lado mais ‘empresarial’, de impostos, contabilidade. Mas aqui no Idaho não posso ir queixar-me aos meus amigos escritores: ‘Que chatice, o meu livro está a vender imenso!’ [risos]. Tento sempre pensar que os verdadeiros sucessos são, por exemplo, ver os meus filhos quando voltarem da escola hoje à tarde. Jantar com eles, fazê-los rir.

Já ouviu falar na ‘maldição do Nobel’?

Ouvi, sim!

Há quem diga que depois de ganharem o Nobel da literatura os escritores nunca mais escrevem livros tão bons como os que escreviam antes do prémio. Também sentiu que teve de batalhar para que o Pulitzer não o afetasse?

Bom, para mim o Pulitzer está aqui e o Nobel está bem longe, lá em cima. Felizmente o Nobel costuma vir só numa fase mais adiantada da vida. Sabe o que é um sudoku?

Claro.

Às vezes estou a fazer o sudoku no jornal, nível 1, o mais fácil, e não consigo resolver e só imagino uma notícia em grandes parangonas: ‘Vencedor do Pulitzer não consegue resolver sudoku de nível 1’. [risos] Isso é como um lembrete que me diz: ‘Não és assim tão bom’. As pessoas às vezes perguntam se o Pulitzer mudou a minha vida. Continuo a ter de apanhar meias do chão, a ter de pôr no lava-loiça um copo de leite meio estragado que ficou do dia anterior. Em dez minutos a família obriga-te a pores-te no teu lugar. Acabamos por nos esquecer do Pulitzer.