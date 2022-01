Economia trava com a covid-19

Em 2024 as economias estarão abaixo do crescimento esperado antes da pandemia, alerta relatório para o Fórum Económico Mundial.





«A covid-19 e as suas consequências económicas e sociais continuam a representar uma ameaça crítica para o mundo. A desigualdade no acesso a vacinas e a consequente recuperação económica desigual correm o risco de agravar fraturas sociais e tensões geopolíticas». Esta é uma das conclusões do relatório Global Risks Report 2022, realizado pela Marsh e pela Zurich para o Fórum Económico Mundial.

Uma conclusão que não surpreende o especialista de risco da Marsh Portugal, Fernando Chaves, que ainda assim, alerta que há alguns riscos, nomeadamente tecnológicos que acabaram por ser desvalorizados. Mas apesar de tudo admite que «a força, o impacto e a severidade dos riscos ambientais e sociais foram altamente exacerbados pela pandemia».

E as perspetivas económicas não são animadoras. Em 2024 as economias em desenvolvimento (excluindo a China) estarão 5,5% abaixo do crescimento do PIB esperado antes da pandemia, enquanto que as economias avançadas terão ultrapassado a previsão em 0,9%, «aumentando o fosso de rendimento global».