Seleção perto do fim do sonho europeu após derrota com a Hungria

A seleção nacional de andebol saiu derrotada do confronto com a Hungria (30-31), por um golo tardio, e arrisca ficar fora da main round do Campeonato da Europa da modalidade.





A vida não está a correr nara bem a Portugal no Campeonato europeu de andebol. Depois de ter perdido com a Islândia na estreia no torneio, o emblema lusitano voltou a perder, hoje, em Budapeste, frente à Hungria, por 30-31, em jogo da segunda jornada do Grupo B.

Era impossível o jogo ter-se mantido mais renhido. Ao intervalo, Portugal vencia 15-14, mas a segunda metade acabou por ser dominada pelos húngaros, que marcaram o golo do triunfo apenas nos segundos finais da partida. Isto numa altura em que Portugal contava com menos um jogador em campo, devido à expulsão de Iturriza.

Agora, Portugal terá esperar que os restantes emblemas deslizem nos outros jogos a caminho da main round para poder assegurar um lugar na fase seguinte do torneio. Neste caso, é necessário, pelo menos, que a Islândia vença os Países Baixos, de forma a não ficar fora da competição. Contas difíceis.