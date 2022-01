Céline Dion cancela digressão norte-americana devido a problemas de saúde

A cantora Céline Dion cancelou a digressão norte-americana devido a problemas de saúde. O anúncio foi feito nas redes sociais.

A artista referiu na publicação que "esperava estar pronta" para realizar os espetáculos mas "tem de ser mais paciente e seguir os conselhos dos médicos".

Segundo o New York Post, a cantora realizou 52 concertos numa digressão que se realizou antes da pandemia de covid-19 e pretendia retomar os espetáculos a 9 de março deste ano.

Céline Dion mostrou-se ainda ansiosa para conseguir ficar bem e "mal pode esperar para voltar aos palcos de novo".

I was really hoping that I’d be good to go by now, but I suppose I just have to be more patient and follow the regimen that my doctors are prescribing. /J’espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente. - Céline xx... pic.twitter.com/zNnDMBo1JR