PIB. Leão acredita na subida de 4,8% apesar do aumento da despesa

“Portugal conseguiu resistir bastante bem a esta fase da pandemia e não tivemos de impor medidas com grande impacto na economia e, portanto, espera-se que o valor de 4,8% [de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)] previsto pelo Governo seja alcançado”, disse o ministro de Estado e das Finanças à entrada para a reunião do Eurogrupo.

João Leão deu como exemplo, algumas medidas levadas a cabo de caráter orçamental, nomeadamente o reforço do SNS e outras despesas na área da Saúde e, em particular, em testes de covid-19 muito abrangentes em Portugal, lembrando também as medidas de apoio à economia.

De acordo com as contas do governante, em relação à dívida pública aponta para “uma redução histórica, de 135% para 127%, com Portugal a aproximar-se de outros países”. Quanto ao défice acredita que irá ficar “ligeiramente abaixo do previsto e, pela sexta vez, o Governo vai cumprir as metas orçamentais previstas, o que é fundamental para a credibilidade e para as condições de financiamento do país”, adiantou João Leão.

“Os indicadores que temos apontam que [Portugal] vai conseguir atingir os 4,8%, que é uma recuperação notável e que, somando ao crescimento deste ano, vamos no espaço de dois anos subir cerca de 11%”.