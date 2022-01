"Casa de pedófilo": Castelo da Rainha vandalizado com ofensas ao príncipe André

O Castelo de Holyroodhouse, uma das propriedades da Rainha Isabel II, em Edimburgo, foi vandalizado, podendo atualmente ler-se num dos muros que circunda o castelo "casa de pedófilo", uma ofensa dirgida ao príncipe André.

O ato de vandalismo surge na sequência de o tribunal, no âmbito de um processo que decorre nos Estados Unidos, ter decidido que Virginia Giuffre, que acusa o príncipe de ter abusado sexualmente dela aos 17 anos, poderá continuar com a ação legal contra ele.

Apesar de o príncipe ter negado as acusações, a verdade é que a sua reputação ficou manchada devido ao escândalo sexual, no qual se destaca a sua proximidade a Jeffrey Epstein.

Virginia Giuffre alega ter sido apresentada ao filho da monarca britânica por Jeffrey Epstein, milionário norte-americano acusado de crimes sexuais, que se suicidou na prisão em 2019.

Na semana passada, reagindo ao escândalo, o Palácio de Buckingham emitiu um comunicado onde revelou que iriam ser retirados ao duque de York os seus títulos militares e reais.

« Vandals graffitied the words 'paedo home' on the wall outside the Queen's Scottish residence, the Palace of Holyroodhouse » pic.twitter.com/rcRoJdNYqD