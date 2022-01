Aeroportos. Número de passageiros sobe mas ainda está abaixo de 2019

Em novembro do ano passado, movimentaram-se nos aeroportos nacionais cerca de três milhões de passageiros e 19 mil toneladas de carga e correio (+339,0% e +35,2%, respetivamente), verificando-se uma aceleração relativamente ao mês anterior, em que as variações homólogas foram 180,6% e 27,5%.

Os números foram avançados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que diz que, ainda assim, comparando com novembro de 2019, antes da pandemia, o movimento de passageiros diminuiu 21,5% e o movimento de carga e correio decresceu 1,6%.

Fazendo as contas aos primeiros 11 meses do ano, registou-se um aumento de 31,8% no número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais em relação a igual período do ano anterior (-69,0% no período homólogo de 2020; +6,7% no mesmo período de 2019).

E, comparando com o mesmo período de 2019, a redução foi 59,2%. Nesse período entre janeiro e novembro, França foi o principal país de origem e de destino dos voos, registando crescimentos de 25% no número de passageiros desembarcados e 24,1% no número de passageiros embarcados.

Já a Suíça voltou a destacar-se com o maior crescimento no número de passageiros embarcados e desembarcados (+34,7% e +31,6%, respetivamente), ocupando a 5ª posição.