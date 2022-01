Poluição química ultrapassou o limite seguro para a humanidade, conclui estudo

Os níveis da poluição química atravessaram uma "fronteira planetária", o ponto em que as alterações feitas pelo homem à Terra a empurram para fora do ambiente estável dos últimos 10.000 anos, conclui um estudo.

Os plásticos são particularmente preocupantes, juntamente com 350.000 produtos químicos sintéticos, incluindo pesticidas, compostos industriais e antibióticos. A poluição de plástico é agora encontrada desde o cume do Monte Evereste até aos oceanos mais profundos, e alguns produtos químicos tóxicos.

"Tem havido um aumento de 50 vezes na produção de produtos químicos desde 1950 e prevê-se que isto triplique novamente até 2050", disse Patricia Villarrubia-Gómez, candidata a doutoramento e assistente de investigação no Centro de Resiliência de Estocolmo (SRC), que fez parte da equipa de estudo. "O ritmo a que as sociedades estão a produzir e a libertar novas substâncias químicas no ambiente não é consistente com a permanência dentro de um espaço operacional seguro para a humanidade".

A poluição química ameaça os sistemas terrestres ao danificar os processos biológicos e físicos que sustentam toda a vida. Por exemplo, os pesticidas eliminam muitos insetos não visados, que são fundamentais para todos os ecossistemas e, portanto, para o fornecimento de ar, água e alimentos limpos.