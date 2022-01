Ministério Público abre inquérito a morte de criança de seis anos no Santa Maria

O Ministério Público (MP) abriu um inquérito à morte de uma criança de seis anos no Hospital de Santa Maria, vítima de paragem cardiorespiratoria, este domingo. O caso está a ser investigado no hospital e no Infarmed, tendo sido feita uma notificação de suspeita de reação adversa à vacina da covid-19. A criança, que deu entrada no hospital com um quadro de paragem cardiorespiratoria, testou também positivo para a covid-19 e a causa de morte permanece em investigação.

Questionada pelo i, a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirma a instauração de um inquérito a este caso no DIAP de Lisboa.

A Ordem dos Médicos, em comunicado, já expressou a sua solidariedade para com a família da criança, ao apelar pela "serenidade que uma situação destas exige" em relação à causa do óbito.

"É necessário aguardar pelas conclusões da equipa forense, nomeadamente pelos resultados da autópsia médico-legal e potenciais exames toxicológicos. A Ordem dos Médicos continuará a acompanhar a situação e apela a uma rápida atuação de todas as autoridades competentes para esclarecimento cabal dos factos", lê-se na nota enviada às redações.