Jovem britânico foi o único passageiro de um voo de oito horas e documentou a sua experiência

Tudo parecia normal, mais uma viagem de avião habitual para Kai Forysth, até quando entrou no avião, percebeu que era o único passageiro do voo de oito horas desde Londres com destino a Orlando, nos Estados Unidos da América (EUA).

O jovem britânico, que estuda nos EUA, contou a experiência "mais estranha" que teve até à data, através de vídeos que publicou na rede social Tik Tok, onde descreveu o que fez durante o voo da companhia British Airways.

“A tripulação disse que sou a única pessoa a bordo”, começa por dizer o estudante no vídeo, mostrando as cadeiras vazias. Visto que podia usar o espaço que quisesse, Kai transformou uma fila de quatro lugares numa cama.

“Era um voo de oito horas, por isso fiz uma cama. Literalmente a forma mais confortável que eu já estive num avião", sublinhou, ao mostrar ainda uma caixa cheia de aperitivos, que foram oferecidos "ilimitadamente" pela tripulação.

A única parte negativa foi não poder usufruir da primeira classe, indicou Kai, num vídeo que já tem mais de 530 mil visualizações naquela rede social.

Já numa segunda parte deste vídeo, Kai explicou que fez um novo amigo, ao ver filmes e a comer aperitivos com um dos pilotos a bordo.