Tony Carreira infetado com covid-19

Tony Carreira testou positivo à covid-19, anunciou esta terça-feira, através de uma publicação na rede social Facebook.

O cantor decidiu gravar a mensagem em vídeo, na qual afirmou que estava infetado, notícia que tinha descoberto "há poucos minutos" antes de gravar.

O artista ia partir amanhã para Paris, onde ia realizar dois concertos: no Zenith D'Orleans e no L'Olympia de Paris, no dia 21 e 22 de janeiro.

"Lamentavelmente, não poderei dar esses dois concertos. Lamento por todas as pessoas que já tinham os bilhetes [do L'Olympia] esgotados há cerca de dois anos, mas é a época em que vivemos. Peço desculpa a todos por não poder estar presente", concluiu Tony Carreira, ao deixar um abraço para os fãs.