19 de janeiro 2022

Efemérides de 19 de janeiro (2022)

Otelo Saraiva de Carvalho (1936-2021), estratega do 25 de Abril, e depois colado à ala mais radical do MFA, foi preso há 46 anos após a divulgação do Relatório Preliminar sobre o 25 de Novembro, sendo solto ao fim de 3 meses – embora se visse depois envolvido no processo das FP 25.