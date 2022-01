Morreu ex-editor da Vogue André Leon Talley, aos 73 anos de idade

André Leon Talley, o influente jornalista de moda e antigo editor geral da Vogue sob o comando de Anna Wintour, morreu na terça-feira passada aos 73 anos de idade, de uma doença desconhecida.

Talley foi uma figura pioneira no mundo da moda, tinha uma personalidade forte e era amigo íntimo de Karl Lagerfeld e de Vreeland. Foi também o responsável por apresentar Michelle Obama ao estilista Jason Wu. Foi uma importante referência para muitos profissionais.

Ao The Guardian, em 2020, Talley recordou os estudantes na sua universidade que o apedrejavam ao atravessar o campus quando ia comprar a Vogue. A sua carreira na moda começou com um estágio para a ex-editora da Vogue Diana Vreeland no Metropolitan Museum of Art, em 1974.