Mínimo histórico. Nasceram menos de 80 mil crianças em Portugal em 2021

Pela primeira vez na história recente nasceram em Portugal menos de 80 mil crianças num ano. Até aqui o mínimo histórico de natalidade tinha sido registado em 2014, quando nasceram em Portugal 82 mil crianças. O balanço anual do programa de rastreio neonatal do INSA - o conhecido teste do pezinho feito até ao sexto dia de vida dos bebés para despistar doenças genéticas e que tem uma cobertura de 99,5% a nível nacional - revela que foram rastreados 79.212 recém-nascidos em 2021, menos 6.239 do que em 2020.

Não se tratando de um balanço dos nascimentos, que são publicados com maior desfasamento pelo Instituto Nacional de Estatística INE), os dados avançados ao i pelo INSA sugerem uma expressiva quebra de natalidade e um novo mínimo histórico de nascimentos no país.

