A família Kardashian considera que Kanye West está “incontrolável” e que tem causado “muito drama”.

Segundo a imprensa internacional, esta posição da família surge depois de o rapper ter afirmado que não tinha sido convidado pela ex-mulher, Kim Kardashian, para o aniversário da filha Chicago e que só esteve presente porque Travis Scott e Kylie Jenner o convidaram.

“O Kanye tem causado muito drama ultimamente com a família e eles não estão felizes com o que aconteceu nos últimos dias”, revelou uma fonte à US Weekly, acrescentando que o rapper está “incontrolável” e a prestar declarações sobre assuntos que deveriam permanecer privados.

“A Kim não iria negar-lhe o acesso aos filhos. Apenas quer que haja limites e uma estrutura, um plano parental”, completou.