André Ventura chama "cobardolas" a Ricardo Araújo Pereira

Humorista apelidou o candidato do Chega de "resmungão".





André Ventura não gostou de não ser convidado por Ricardo Araújo Pereira (RAP) para participar nas entrevistas sobre as eleições legislativas conduzidas pelo humorista no seu programa da SIC, "Isto é gozar com quem trabalha". O sentimento não passou despercebido, uma vez que o candidato da extrema direita fez questão de chamar "cobardolas" a RAP, na sua rede social twitter.

Em entrevista ao programa "E-Especial", na SIC, o também argumentista foi questionado sobre o porquê de não convidar André Ventura para ir ao seu programa e não se inibiu na hora de responder: "Não vem porque eu não quero, e não há mais nada a dizer", defendeu o humorista, que apelidou ainda o líder do Chega de "resmungão" pelas constantes críticas de "que nunca é convidado".

Parece que as palavras não foram muito bem recebidas pelo líder do Chega, que deixou a última palavra nas redes sociais: "O apresentador é um cobardolas vendido ao sistema, e tem medo de ser desmontado ao vivo e em direto".

Vitorino Silva e Catarina Martins foram os primeiros convidados de RAP, sendo esta quarta-feira a vez de Rui Tavares.

Porque o apresentador é um cobardolas vendido ao sistema e tem medo de ser desmontado ao vivo e em direto...alguém tem dúvidas???😃https://t.co/AWTcAUjSyu — André Ventura (@AndreCVentura) January 18, 2022