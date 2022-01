Modalidade 'Casa Aberta' disponível para magistrados, sistema judicial e estudantes da saúde

Os magistrados, funcionários do sistema judicial e estudantes da área da saúde já podem receber a dose de reforço contra a covid-19, através da modalidade de 'Casa Aberta', anunciaram esta quarta-feira os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Em comunicado, o SPMS adiantou que “a modalidade 'casa aberta' mediante senha digital permite a administração da dose reforço da vacina contra a covid-19 aos grupos prioritários de vacinação, que incluem agora magistrados e sistema judicial e estudantes dos cursos de saúde (mediante declaração do estabelecimento de ensino superior)”.

Este regime de vacinação mantém-se ainda disponível para os cidadãos que vão integrar as mesas de voto nas eleições de 30 de janeiro e respetivos auxiliares, bem como profissionais da PSP, GNR, PJ e SEF, comunidade universitária (professores e não docentes) e pessoas com comorbilidades elegíveis para esta fase da vacinação, desde que portadoras de declaração médica.

De acordo com o SPMS, os utentes devem solicitar a senha no portal covid-19 no dia em que pretenderem ser vacinados, através do preenchimento de um formulário, sendo depois enviada a informação com a hora prevista por SMS. Deve ser igualmente apresentado um documento comprovativo da profissão no local de vacinação.

Desde segunda-feira à tarde, cerca de 136 mil utentes com 40 ou mais anos já efetuaram o pedido de agendamento online para a dose de reforço da vacina contra a covid-19.