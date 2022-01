Rui Rio diz que espaço de tempo recomendado pelo Governo para eleitores infetados irem às urnas é "muito curto"

Rui Rio, presidente do PSD, disse que o espaço de tempo de uma hora - entre as 18h e as 19h - recomendado pelo Governo para os eleitores que estão isolamento devido à covid-19 se dirigirem às urnas é "muito curto".

O líder da oposição foi questionado pelos jornalistas durante uma ação de campanha, a decorrer esta quarta-feira em Viseu, sobre a informação sobre a votação dos infetados e confinados, apresentada esta tarde pela ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem.

Rio admitiu que soube da novidade "um bocado à pressa", considerando que o espaço de tempo "é muito curto, entre as 18h e as 19h". "É muito pouco tempo”, sublinhou.

Para o presidente dos sociais-democratas, “devia haver mais mesas [de voto]” para uma maior “dispersão das pessoas”. E ainda expôs uma dúvida: “Porque é que não vai haver mesas específicas para aqueles que estão confinados e, particularmente, aqueles que estão infetados?”.

Ainda assim, o candidato do PSD reconheceu que esta poder-se-á tratar de “uma questão de logística”, ao indicar que esta seria a opção “aconselhável” e, sobretudo, “aquela que tomaria”.

“Aquilo que seria aconselhável, primeiro é que as pessoas tivessem muito mais tempo e, se tivessem mesas próprias, teriam o tempo todo. Essas mesas próprias permitiriam não só que não existisse contacto com outras pessoas como permitiria que os próprios membros da mesa se pudessem organizar de forma a estarem distantes daqueles que vão chegar para votar”, notou Rui Rio.