Sandra Felgueiras assume direção da revista Sábado

A jornalista Sandra Felgueiras assumiu esta quinta-feira a liderança da revista Sábado, bem como a direção-geral editorial adjunta responsável pela área do jornalismo de investigação.

Em comunicado, o grupo Cofina avança que a jornalista “terá como missão prioritária o crescimento do projeto multiplataforma da Sábado, aprofundando o sucesso da maior newsmagazine do mercado português, reformulando todo o conceito multimédia da revista, e levando-a a crescer como marca televisiva no âmbito da CMTV, televisão líder de informação no cabo há mais de 5 anos consecutivos”.

Assim, Sandra Felgueiras – que deixou a RTP no final do ano passado – “assumirá também o lugar de diretora-geral editorial adjunta, com o pelouro do jornalismo de investigação, transversal às marcas do grupo Cofina”.

A Cofina acrescenta que a chegada da jornalista ao grupo “representa um reforço de enorme qualidade para todos os nossos projetos jornalísticos, baseados no princípio da confiança, da pluralidade, do rigor e da independência”.

Agora, o diretor-interino Nuno Tiago Pinto assume em definitivo o cargo de diretor-executivo do projeto Sábado.

Sandra Felgueiras nomeará atempadamente a restante direção que a vai acompanhar neste desafio.