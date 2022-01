Depois de Ovar, Torres Vedras cancela comemorações de Carnaval

Depois de Ovar cancelar a comemoração do carnaval, chegou a vez da Câmara Municipal de Torres Vedras de anunciar, esta quarta-feira, que também irá abdicar de celebrar esta festividade que já "tem uma longa tradição e um lugar especial" naquele território.

"Sabendo que os torrienses e todos os que nos visitam esperam sempre o melhor do nosso Carnaval, em 2021 esta celebração foi cancelada a bem da saúde de todos. Em 2022, a realidade é diferente, é certo, mas continua a ser inviável, no contexto pandémico em que vivemos, realizar a festa na rua, com a proximidade e espontaneidade que é um traço de identidade do 'Carnaval mais português de Portugal'", afirmou o município em comunicado divulgado hoje, onde confirma que a autarquia e a empresa municipal Promotorres "decidiram não organizar desfiles e festejos do Carnaval de Torres Vedras".

"Tal como aconteceu em 1984 e em 2021, este será mais um ano em que os torrienses guardarão a sua energia face ao contexto que impede que o Carnaval saia às ruas. E como aconteceu em 2021, saberão cumprir as indicações das autoridades de saúde, adotando uma postura de responsabilidade para proteção de toda a comunidade", sublinhou a organização.