Chega tem de se "decidir" entre PS e PSD, diz Montenegro

O antigo líder do PSD, Luís Montenegro, afirmou hoje que o Chega ter-se-á que “decidir” entre um governo do PSD ou do PS, notando ser “inacreditável” se este preferir um socialista.

“O Chega tem que decidir se quer um Governo do PSD ou se quer um do PS. A mim parece-me inacreditável se o Chega preferir um Governo do PS”, afirmou Montenegro durante uma ação de campanha em Gaia.

No mesmo evento, rejeitou, ainda, a hipótese de se fazerem acordos para que um Governo do PSD passe no Parlamento: “Não estou interessado em trocas. Estou interessado em princípios. O princípio de todos os partidos que estão à direita do PS, todos, seja o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal, o Chega (…) todos eles têm que ter um princípio que é não viabilizar governos socialistas”, notou.