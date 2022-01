Interferência da rede 5G causa caos na aviação americana

“Criminoso, completamente irresponsável”, qualificou Tim Clark, presidente da Emirates, uma das companhias aéreas que cancelaram voos nos EUA, espantado por descobrir que a recém-instalada rede 5G americana interfere com aparelhos de bordo que operam numa frequência próxima. Não é esperado que o caos na aviação se estende à União Europeia, que teve cuidado de estabelecer que o 5G tenha de operar numa faixa de frequência mais baixa.

“Não sabíamos disto até ontem de manhã”, queixou-se Clark, à CNN, esta quarta-feira. “Alguém lhes devia ter dito há muito tempo que ia comprometer a segurança de operação de aeronaves em áreas metropolitanas, o que poderia ter consequências catastróficas se tivesse sido permitido que continuasse”.

Não é só a Emirates - que até agora já suspendeu indefinidamente os seus voos nos aeroportos de Boston, Chicago, Dallas, Miami, Newark, Orlando, San Francisco e Seattle - que se mostra preocupada. Outras companhias aéreas também cancelaram voos, incluindo a Air Índia ou a ANA (All Nippon Airways). Têm em comum o facto de utilizarem os Boeing 777, cujo altímetro sofre de interferências com o 5G americano, notificou o fabricante.

A Lufthansa ainda conseguiu manter os seus voos nos EUA substituindo os Boeing 777 pelos Boeing 747-400, enquanto a Korean Air Lines os trocava por Boeing 747-8. Mas a Emirates não teve hipótese, dado que esta companhia sediada no Dubai é a que mais utiliza os Boeing 700.

O problema é que os altímetros de rádio - um aparelho que permite medir a altitude da aeronave em relação ao nível médio do mar, que se tornam essenciais manobrando em condições de má visibilidade - operam numa faixa de frequências entre os 4.2 e 4.4 GHz, muito próximas das faixas do 5G americano, entre os 3.7 e os 3.98 GHz, mais conhecidas por banda C. As autoridades americanas leiloaram o direito a construir rede nessa parte do espectro por uns incríveis 80 mil milhões de dólares (o equivalente a mais de 70 mil milhões de euros), ficando boa parte dos projetos nas mãos da AT&T e da Verizon, que já gastaram 67 mil milhões de dólares (quase 60 mil milhões de euros) a comprar estas licenças.

Face à polémica, estes dois gigantes das telecomunicações americanas aceitaram, relutantemente, suspender o seu lançamento das torres 5G nos arredores de aeroportos.

Na prática, se o problema não fosse resolvido, isso poderia significar que “essencialmente, só se poderia fazer abordagens visuais” à pista de aterragem, obrigando a cancelar os voos com o mínimo mau tempo, alertou Scott Kirby, diretor-executivo da United Airlines, à Reuters. A longo prazo, o plano deverá passar por certificar os altímetros para funcionar mesmo perto das torres de 5G americanas.

No centro do problema parece ter estado alguma ganância das operadoras de telecomunicações americanas - quanto mais alta a frequência, maior a velocidade do 5G, tirando-se mais valor do serviço.