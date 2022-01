Efemérides de 20 de Janeiro (2022)

1265 Realizou-se há 757 anos a primeira reunião do Parlamento inglês, no Palácio de Westminster, no tempo de Henrique III (1207-72, coroado em 16), filho de João Sem Terra (1166-1216, a reinar desde 1199), que assinara a Magna Carta, muito antes da existência do actual Reino Unido (1800).

1486 Cristóvão Colombo (1451-1506) apresentou-se há 536 anos em Córdova, fugido de Portugal, aos Reis Católicos, e entrou ao seu serviço..

1796 D. Maria I (1734-1816) criou há 226 anos a Real Biblioteca Pública da Corte, embrião da Biblioteca Nacional, já na Regência de D. João VI, iniciada em 1792.

1841 A China cedeu Hong Kong ao Reino Unido, na 1ª Guerra do Ópio entre os 2 países (1839-42, sendo a segunda entre 1856-60).

1872 Foi apresentada a primeira proposta de reforma do ensino português há 150 anos, no tempo de D. Luís (1838-89, a reinar desde 61), pelo Governo regenerador de Fontes Pereira de Melo, que impôs a obrigatoriedade da instrução primária a crianças de ambos os sexos.

1960 Pela primeira vez, há 62 anos, um memorando do Estado-Maior General das Forças Armadas ainda no Regime salazarista admitiu a possibilidade de guerra, nos territórios africanos sob administração portuguesa (que se iniciaria no ano seguinte em Angola).

1973 Amílcar Cabral (n.1924), dirigente histórico e fundador do PAIGC, foi assassinado há 49 anos em Conacri, numa acção que teria sido planeada pela PIDE-DGS, polícia marcellista.

1995 A RDP inaugurou há 27 anos as emissões radiofónicas para Timor-Leste, que atingiria a independência da Indonésia oficialmente em 2002.

2004 Os líderes dos governos português e espanhol, Durão Barroso e Rodriguez Zapatero, assinaram há 18 anos o acordo sobre o Mercado Ibérico de Electricidade, Mibel.

2021 Foi encontrada há 1 ano no Vale de Jezreel, Estado de Israel, uma pedra talhada em grego sob o lema: “Cristo, nascido de Maria”. Data de há mais de 1500 anos e é atribuída a Teodósio.​