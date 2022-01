Keanu Reeves fica "envergonhado" com a sua fortuna e prefere doar dinheiro

Keanu Reeves é um ator de sucesso, contudo, não se sente confortável com o dinheiro que acumulou ao longo da sua carreira e, por isso, prefere fazer doações e oferecer presentes extravagantes aos mais próximos.

Segundo disse um amigo próximo do ator em declarações ao The Post, Keanu Reeves - que tem uma fortuna avaliada em 315 milhões de dólares, mais de 277 milhões de euros - sente-se envergonhado com o seu património.

"O Keanu está um pouco envergonhado com isso", comentou a mesma fonte ,ao referir-se ao valor da fortuna do ator, revelando que o artista tem ações extremamente generosas.

“O Keanu doou muito dinheiro e fez muito mais pelas pessoas do que aquilo que se sabe”, disse. “Ele sabe o quão sortudo é. Ao contrário de algumas estrelas de Hollywood, nunca toma nada por garantido”, acrescentou.

É de realçar que o ator é conhecido por ser um dos rostos mais generosos de Hollywood. Entre várias ações solidárias, destaca-se o facto de ter doado 70% do seu salário no primeiro filme de Matrix para a investigação do cancro. Além disso, o ator já ofereceu presentes a colegas de trabalho como motas da Harley-Davidson e relógios Rolex e chegou a dar 20 mil dólares a um colega quando descobriu que este estava a passar por dificuldades financeiras.