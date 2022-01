Sia revela que teve pensamentos suicidas após polémica do filme 'Music'

Em entrevista ao The New York Times, a artista australiana admitiu agora ter estado num programa de reabilitação por ter pensamentos suicidas, após a polémica com o filme.





Sia revelou que considerou o suicídio após a péssima receção do público ao seu filme 'Music', lançado no início do ano passado.

O filme sobre uma adolescente autista, escrito e realizado pela cantora, foi alvo de duras críticas por ter selecionado Maddie Ziegler, uma atriz sem transtorno de espectro de autismo, como protagonista.

As reações contra o filme intensificaram-se mais ainda depois de este ter conquistado duas nomeações nos Globos de Ouro de 2021.

Em entrevista ao The New York Times, a artista australiana admitiu agora ter estado num programa de reabilitação por ter pensamentos suicidas, após a polémica com o filme.

Ziegler já tinha trabalhado com Sia nos videoclipes de 'Chandelier' e 'Elastic Heart'.