Portugal atinge novo máximo diário de casos pelo 3.º dia consecutivo

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 56.426 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 — mais 3.877 que no dia anterior e um novo máximo diário — e 34 mortes associadas à covid-19 — mais uma que no dia anterior —, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quinta-feira.

O número de internamentos ultrapassou os dois mil (2.004) — mais 45 do que no último balanço — e 152 doentes com covid-19 estão em unidades de cuidados intensivos — menos um face ao reportado na quarta-feira.

Esta quinta-feira, a DGS dá conta de mais 28.301 pessoas recuperadas da infeção e as autoridades de saúde têm agora mais 31.737 contactos em vigilância (num total de 391.630). Neste momento, há 384.568 casos ativos — mais 28.091 do que nas últimas 24 horas.

Em números totais, desde o início da pandemia, em Portugal já se registaram 2.059.595 casos de infeção e 19.447 óbitos.

Por região, o Norte voltou a reportar mais novos casos, com 24.422, seguido de Lisboa e Vale do Tejo com 17.341 novos casos. Na região Centro foram registados 8.253 novos casos. Nas restantes regiões o número de infeções diárias é mais reduzido: 2.003 no Algarve, 1.812 no Alentejo, 1.381 na Madeira e 1.114 nos Açores.

Relativamente aos óbitos, 16 das 34 mortes reportadas pela DGS esta quinta-feira dizem respeito à região de Lisboa e Vale do Tejo. A região Norte tem 10 mortes a lamentar, a região Centro seis e a Madeira duas. Não se registaram mortes associadas à covid-19 nas regiões do Alentejo, Algarve e Açores.

De acordo com a matriz de risco, atualizada na quarta-feira, Portugal mantinha-se na zona mais escura. O R(t) — ou índice de transmissibilidade — tinha descido e estava nos 1,11 a nível nacional e em 1,10 a nível continental.

Já a incidência, que subiu em relação à actualização anterior, situava-se acima de 4490,9 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e em 4437,4, analisando apenas o território continental.

Recorde-se que estes indicadores são normalmente atualizados às segundas, quartas e sextas-feiras.

Consulte aqui o boletim na íntegra.