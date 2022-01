Jerónimo regressa à campanha na quarta-feira

Afinal de contas, Jerónimo de Sousa só regressará à campanha do PCP na próxima quarta-feira, 26 de janeiro. Assim, participará apenas em três dias de campanha.

O seu regresso era esperado para “breve” - para o fim-de-semana, haviam suposto os comunistas -, contudo, só na terça-feira é que o líder comunista será alvo de uma avaliação final da sua recuperação. Confirmando-se que esta chegou a bom porto, Jerónimo de Sousa voltará às ruas no dia a seguir. “No quadro da recuperação em curso da cirurgia a que foi submetido, será realizada uma avaliação desse andamento na próxima terça-feira, prevendo-se a participação do secretário-geral na campanha eleitoral da CDU a partir de quarta-feira, dia 26 de Janeiro”, diz oficialmente o PCP.

Entretanto, o timoneiro da volta nacional dos comunistas tem sido João Oliveira. Isto porque, além de Jerónimo estar em recuperação da cirurgia, João Ferreira – que dividia com Oliveira a ‘presidência da campanha’ na ausência de Jerónimo – está infetado com Covid-19, saindo de isolamento na segunda-feira.

Recorde-se que Jerónimo de Sousa teve alta hospitalar na manhã de segunda-feira, após uma cirurgia de urgência à carótida interna esquerda. A intervenção surgiu “no seguimento de exames médicos e de uma avaliação clínica multidisciplinar”, tendo estes apurado a necessidade de “uma intervenção cirúrgica urgente da estenose carotídea (à carótida interna esquerda), que não pode ser adiada para depois das eleições”. Nas últimas eleições legislativas, em 2019, a CDU – que formaliza uma coligação do PCP com o PEV – elegeu doze deputados no Parlamento.