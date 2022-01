Trump borrifa-se para as aldrabices

Trump decidiu borrifar-se para as aldrabices, e até deu em defender publicamente os assaltantes do Capitólio. Não é que tenha deixado de querer o domínio dos Republicanos, que parece querer, para benefício próprio, até acabar com eles. O que é pena, quando se trata de um partido com a história do Republicano.

Mas Trump terá provavelmente concluído que as aldrabices não afectam a sua posição nos Republicanos. Temos visto, até cá, outros, mesmo condenados, terem carreiras políticas invejáveis, mostrando-nos assim o lado pior da insubstituível democracia.

De facto, há muito que não se ignora o seu papel nefasto como corrupto e fugitivo dos impostos, e isso em nada afectou o seu apoio eleitoral, mesmo junto de quem não é assim (mas muitos provavelmente esperam que ainda sobre um poucochinho para eles, o que vai ser outra desilusão, porque gente assim quer tudo para si, sem dividir com ninguém), que só esperamos que não dê para vencer umas eleições, por muito que os democratas desiludam (certamente por culpa dos que apostam também um Trump). A verdade é que a Justiça norte-americana parece ter já provas evidentes da implicação de Trump nos acontecimentos do Capitólio, e prefere continuar sem tomar decisões.