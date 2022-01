Rui Moreira absolvido no caso Selminho e mantém presidência da Câmara do Porto

"Nada me surpreende", afirmou o presidente da Câmara Municipal do Porto à saída do tribunal.





Notícia atualizada às 17h05

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, foi, esta sexta-feira, absolvido no caso Selminho e por isso, vai manter o seu mandato no organismo municipal. Segundo o Diário de Notícias, o Ministério Público (MP) vai recorrer da sentença.

"O tribunal ficou com a convicção de que os serviços da autarquia envolvidos não tinham a menor dúvida de que o acordo com a Selminho era o que melhor defendia os interesses do município”, indica o acórdão, notando que “perante o exposto, resulta a manifesta falta de prova".

Segundo o acórdão, citado pela CNN Portugal, as testemunhas no processo confirmaram que não foram influenciadas ou contactadas por Rui Moreira para favorecer a empresa ou para alterar o acordo. De acordo com a presidente do coletivo de juízes, Ângela Reguengo, o tribunal ficou convencido que os funcionários assumiram que os termos acordados eram benéficos para a Câmara Municipal do Porto. De notar que também não foi possível apurar que a autarquia mudou de posição sobre a construção no terreno após a tomada de posse de Rui Moreira.

Recorde-se que, nas alegações finais de 15 de dezembro de 2021, o MP pediu a condenação de Rui Moreira a uma pena suspensa e à perda do mandato. Já o advogado de defesa, pediu a absolvição do presidente.

À saída do Tribunal de São João Novo, após a leitura da sentença, Rui Moreira dirigiu um breve comentário à comunicação social, sem se prolongar muito. "Não me posso pronunciar. Foram sessões públicas, com muita dignidade", afirmou, adiantando ainda que, esta tarde, serão publicadas declarações no site da autarquia.

"Nada me surpreende. Quem assistiu ao julgamento calculava que hoje aqui viesse aliviado. Porque temos confiança na Justiça, não me vão ver rasgar as vestes", sublinhou o presidente.

Já o advogado de Rui Moreira, Tiago Rodrigues Bastos, disse que hoje "é um dia feliz para todos nós. Como advogado estou satisfeito, mas todos devíamos ficar. Atrevo-me a dizer que devemos ficar satisfeitos com a forma como o tribunal respondeu ao melindre que este caso tinha, não se eximindo de fazer uma análise profunda, exaustiva, dos factos em causa", notou.

Ainda assim, Tiago Rodrigues Bastos não deixou de criticar o desempenho do procurador do MP, ao implicar que o mesmo quis "fazer um 'show off'" frente à comunicação social, depois de assumir que vai recorrer da sentença.

"O que hoje assistimos aqui é uma vergonha. Pelo menos o Ministério Público poderia ter a hombridade de ponderar, ler, verificar (...) quis fazer um 'show off' de vos [aos jornalistas] comunicar que iria interpor recurso. Com todo o respeito, é uma vergonha que um procurador atue desta forma", criticou Tiago Rodrigues Bastos.

"Não podemos deixar de ficar contentes quando é o tribunal que diz que alguém que exerce funções tão importantes como Rui Moreira exerce não cometeu nenhuma infidelidade ao seu cargo, devia de nos deixar a todos contentes", apontou ainda o advogado.

O autarca foi acusado pelo MP de prevaricação, por favorecer a empresa imobiliária da família - a Selminho - da qual era sócio, prejudicando assim o município do Porto. Em causa estava a construção de um edifício de apartamentos num terreno na Calçada da Arrábida.