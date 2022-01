Premier League. Vem aí um domingo de dérbi londrino

O Chelsea foi, na jornada passada, à praia de Brighton, e saiu de lá com as meias molhadas. Na visita ao emblema que partilha o nome com a cidade costeira de Hove, os blues de Thomas Tuchel meteram água e não conseguiram ir além do empate a uma bola, acrescentando a um caixão talhado com a madeira da derrota frente ao Manchester City, por 1-0, também a contar para a liga inglesa, na semana passada.

Neste domingo, no entanto, o emblema de Stamford Bridge tem a oportunidade de se redimir dos maus resultados, conquistando três importantes pontos para se manter na luta pelo primeiro lugar. Em casa, o Chelsea vai receber o Tottenham Hotspur, equipa treinada pelo italiano Antonio Conte, que segue em sentido inverso aos desaires dos anfitriões.

Os spurs - que têm quatro jogos em atraso - contam duas vitórias consecutivas na liga inglesa (Leicester City e Watford) e estão em pulgas por voltar aos relvados, depois de o dérbi frente ao Arsenal, que estava marcado para a semana passada, ter sido adiado devido a um surto de casos de covid-19.

Oito pontos separam estas duas equipas da cidade de Londres na tabela classificativa, e as motivações são, simplesmente, duas: para o Chelsea, dilatar esse fosso e procurar retomar a luta pelo primeiro lugar, e para o Tottenham, encurtar distâncias e aproximar-se dos principais escalões da escada que leva à glória do título inglês.

Antes mesmo do dérbi londrino de domingo, no entanto, o futebol inglês terá momentos ao rubro. Fale-se, por exemplo, da receção do West Ham em Old Trafford, no sábado. O Manchester United de Bruno Fernandes, Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo não está a passar pela sua melhor fase, mas uma importantíssima vitória na quarta-feira, frente ao Brentford, poderá ter sido a chave para abrir a porta a um novo registo positivo de resultados para os red devils. Pela frente estarão, no entanto, os londrinos do West Ham, que, ao fim de 22 jogos, conquistaram 37 pontos, elevando-se até um imponente quarto lugar na tabela classificativa.

Duelo Nortenho Saltando de Inglaterra para Itália, domingo será também dia de duelo renhido. O AC Milan - clube milanês onde joga o internacional português Rafael Leão - vai receber, no estádio Giuseppe Meazza, a Juventus de Turim. Um dérbi centenário que é icónico do futebol italiano, e que coloca frente a frente os vizinhos das cidades de Milão e Turim.

À chegada ao lar dos rossoneri, a Juventus dista sete pontos da vecchia signora, e mostra-se longe dos resultados que outrora lhe permitiram conquistar nove campeonatos nacionais consecutivos. O emblema de Milão, por sua vez, tem uma derrota na última jornada que mancha o seu histórico, e da qual, com certeza, se quererá redimir.